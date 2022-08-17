Дерматолог Потекаев рассказал, как ухаживать за кожей в жаркую погоду

В жаркую погоду кожа человека может подвергаться негативному воздействию солнца. По этой причине летом за ней необходим особый уход, рассказал заведующий кафедрой кожных болезней и косметологии в Медицинском университете имени Н. И. Пирогова, доктор медицинских наук и профессор Николай Потекаев. Об этом сообщил сайт kp.ru.

В летний период для ухода за кожей стоит использовать легкие средства. К ним относятся эмульсии, флюиды, нежирные крема. Для жирной кожи необходимо использовать матирующие средства. Также в течение дня не лишним будет использование матирующих салфеток.

Мужчинам стоит увлажнять кожу до бриться, а также вечерами необходимо отдавать предпочтение мягким противовоспалительным тоникам и лосьонам. Врач посоветовал один раз в неделю очищать лицо с помощью гоммажа или пилинга.

По словам Потекаева, обязательными в летний период являются средства с SPF-защитой. Они препятствуют воздействию ультрафиолетового излучения.

А вот домашние маски из пищевых продуктов использовать не нужно. Эксперт пояснил, что подобная самодеятельность способна вызвать аллергическую реакцию.