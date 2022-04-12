Дерматолог Полина Колчева рассказала, как ухаживать за кожей

Неправильный уход за кожей может привести к различным высыпаниям, в том числе акне. Врач-дерматовенеролог, заведующая отделением косметологии Московского научно-практического Центра дерматовенерологии и косметологии Полина Колчева рассказала РИА «Новости», как правильно ухаживать за кожей перед сном.

На ночь кожу лица обязательно нужно мыть — особенно если не нанесен макияж. Если пренебрегать умыванием, это может привести к воспалениям и другим проблемам. После очищения нужно наносить легкий увлажняющий крем, написала «Газета.ru».

При этом слишком частое умывание тоже может нанести не меньший вред коже, предупредила врач.

«И слишком частый уход кожа тоже не прощает, потому что она вырабатывает свое нормальное кожное сало, которое защищает ее от пересушивания, помогает поддерживать пребиоту кожи в нормальном состоянии, регулирует pH. Поэтому чрезмерное умывание может привести к тому, что жирная кожа становится пересушенной, а это большая проблема для врачей-дерматологов и косметологов», — объяснила Колчева.