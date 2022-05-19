Дерматолог Петросова рекомендовала отказаться от осветления веснушек весной и летом

Дерматолог Инна Петросова рассказала, что не стоит осветлять веснушки весной и летом из-за повышения солнечной активности. Об этом сообщил NEWS.ru.

Она пояснила, что в теплый сезон вырастает уровень ультрафиолетового излучения. Из-за этого процедура осветления пигментных пятен становится для кожи более опасной.

«Осветление подразумевает под собой повреждение кожи, что также вызовет реакцию компенсации под солнечными лучами. Лучше оставить процедуру на осень-зиму», — подчеркнула врач.