Дерматолог Петросова объяснила опасность «красных родинок» на теле

Красные родинки на теле могут оказаться не безобидными гемангиомами, а более опасными образованиями, требующими срочного оперативного вмешательства. Об этом сайту NEWS.ru расскзаала врач-дерматолог Инна Петросова.

Она подчеркнула, что под «красной родинкой» может скрываться серьезный диагноз.

«Надо понять, что подразумевается под красными родинками. Если это безобидные гемангиомы, то можно и не удалять. Но человек может считать красной родинкой нечто более опасное, называя ее так: это более серьезное образование, не родинка в привычном понимании, которое нужно срочно и обязательно удалять и проводить биопсию. В любом случае, слово „красный“ не определяет доброкачественность или злокачественность. Нужно показаться врачу, и он решит, нужно ли удалять или можно с этим жить дальше», — сказала медик.

Петросова добавила, что бывают такие ситуации, когда даже «врач врачу не может передать на словах» характер проблемы.