Здоровье 07 декабря 2023, 16:55 Дерматолог Парфенова посоветовала выбирать для увлажнения губ зимой питательные средства

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Кандидат медицинских наук, врач-дерматолог Майя Парфенова в беседе с «Петербургском дневником», рассказала, насколько полезны увлажняющие средства для губ и как правильно их выбирать в зимнее время.

По словам медика, увлажняющие косметические средства для лица и для губ использовать можно и нужно, но главное правило — наносить их не менее чем за 30 минут до выхода на улицу.

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«При этом более актуальными могут быть питательные средства и эмоленты — средства, которые восстанавливают липидный слой, препятствуют испарению влаги и переохлаждению кожи», — добавила врач.

Зачастую провоцируют сухость кожи такие элементы в составе, как парабены, искусственные ароматизаторы и даже глицерин, если его количество слишком велико, отметила Парфенова.