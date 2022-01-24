Дерматолог оценила влияние «омикрон»-штамма на волосы и ногти

Врач-дерматолог, трихолог Юлия Галлямова оценила влияние «омикрон»-штамма на состояние волос и ногтей. По словам специалиста, сейчас какие-то выводы делать рано. Об этом написал сайт телеканала «Звезда».

«Если выпадение волос после коронавируса мы отмечаем, это проходит в среднем от двух до шести месяцев после перенесенной инфекции, то, соответственно, давайте ждать, что нам „омикрон“ покажет на волосах. Ногти еще дольше будут. Потому что скорость роста ногтей она намного больше. Поэтому здесь мы ждем только, будут ли вообще какие-то изменения или не будут, судя по тому, что он протекает легче», — сообщила медик.

Как правило, на ухудшение состояния волос и ногтей влияет тяжесть течения болезни. При высокой температуре и приеме лекарственных препаратов может наблюдаться выпадение, а при легкой степени вируса волосы могут сохраниться в целостности.

Медик отметила, что в периоды вспышек инфекционных болезней прививка и маска являются самой надежной защитой. Также следует вести здоровый образ жизни, больше гулять на свежем воздухе, есть лук, чеснок и принимать витамины.