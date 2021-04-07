Дерматолог опроверг риск развития рака из-за окрашивания волос

В Великобритании заявили об опасности развития рака молочной железы у женщин, которые красят волосы. С выводами британских коллег в России не согласились.

Дерматолог, трихолог Юлия Галлямова объяснила сайту телеканала «Звезда», что краску наносят поверхностно. Вещества, которые в ней содержатся, не проникают в кожу и не накапливаются в ней.

«Краска для волос наносится поверхностно, она не проникает глубоко в кожу и, конечно, не накапливается», — сказала специалист.

К развитию онкологии процесс окрашивания не приведет. Аналогичная ситуация складывается и с парабенами, которые якобы накапливаются в молочной железе.

«Доказано, что они разрушаются нашей иммунной системой и выводятся из организма. То же самое и в отношении других токсических веществ», — подчеркнула Галлямова. От проникновения краски, добавила дерматолог, кожу защищает ее сложное строение.

Британские ученые тем временем полагают, что окрашивание так или иначе связано с развитием онкологии. Они выяснили, что у увлекающихся этой процедурой женщин рак молочной железы диагностировали на 14% чаще.