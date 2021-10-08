Дерматолог опроверг вред длительного приема ванны для женщин

Врач-дерматолог, косметолог Татьяна Егорова прокомментировала слова телеведущей Елены Малышевой о том, что длительный прием горячей ванны опасен для женского здоровья. Специалист считает, что такая процедура способна лишь вызвать сухость кожи, а вот навредить интимной гигиене никак не может. Об этом сообщило издание «Слово и Дело».

«Это только сухость кожи и все, больше ничего. Я не могу сказать, что кожа быстрее стареет. Если кожа переносит нормально, то почему бы не посидеть в ванне подольше осенью», — процитировала дерматолога РИА ФАН.

Егорова посоветовала увлажнять кожу после ванны кремами-эмоллиентами, которые относятся к специальной группе средств для глубокого питания. Они восстанавливают гидролипидный слой после мытья.

Врач-терапевт Елена Черненко добавила, что расслабляющая ванна поможет устранить головную боль, которая возникает из-за неправильной работы за компьютером и последующего мышечного спазма.