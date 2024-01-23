Здоровье 23 января 2024, 18:31 Дерматолог Оетева Ойеринде порекомендовала зимой использовать для кожи лица питательный крем

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Дерматолог из Медицинского колледжа Бейлора в Хьюстоне (США) Оетева Ойеринде рассказала, что для защиты кожи лица в зимний период следует использовать более густой питательный крем, чтобы создать дополнительный барьер от внешних факторов. Об этом написал «Ридлайф» со ссылкой на сайт medicalxpress.com.

Как сообщили «Дни.ру», в холода важно также применять крем, создающий защиту кожи от ультрафиолетового воздействия. Для лица подойдет средство с SPF-фактором не ниже 30, но и не выше 50.

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Лазерную эпиляцию и инъекции ботокса лучше проводить именно в холодное время, добавила Ойеринде.