Дерматолог объяснила, симптомами каких болезней являются высыпания на лице

Дерматолог Екатерина Анчикова рассказала порталу News.ru, что прыщи на лице могут сигнализировать о дефиците витаминов, заболеваниях печени, подкожных клещах, несбалансированном питании и интоксикации.

По словам специалиста, высыпания на лице также могут говорить о синдроме поликистоза яичников, гипотиреозе и новообразованиях в органах эндокринной системы, беременности, пубертате, менопаузе, гиперкератозе, проблемах с ЖКТ, ОРЗ, об аллергиях и прочих недугах.

«Но высыпания могут также иметь и другую очень частую причину появления — это высокий уровень андрогенов. Дело в том, что мужские половые гормоны стимулируют выработку кожного сала, вследствие чего и появляются высыпания на лице. Причем повышение в крови андрогенов может быть следствием многих заболеваний, среди которых болезни ЖКТ, нарушения работы почек, печени и эндокринные заболевания», — добавила собеседница издания.