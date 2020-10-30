Дерматолог объяснил, как кожа сигнализирует о заражении COVID-19

Ученые из Массачусетской больницы общего профиля обнаружили необычный симптом COVID-19. Переболевшие могут испытывать проблемы с кожными покровами на ногах. По словам Егоровой, воспаление стоп является типичным проявлением токсикоинфекции. Она отметила, что есть и другие недуги с подобного рода проявлениями.

«Вирус Коксаки — болезнь по-другому еще называют „руки-ноги-рот“ — это высыпания вокруг рта, отечные с высыпаниями ладони и стопы. Это ни что иное как проявление токсикоинфекции, что говорит об агрессивности и системности процесса», — пояснила специалист.

Врач рассказала, что воспаление кожи при коронавирусе лечится комплексно. Изначально необходимо избавиться от инфекции, убрать аутоиммунный процесс. Локально симптом лечат противовоспалительными мазями, чаще всего гормональными.