Дерматолог объяснил, почему нельзя использовать сметану при солнечном ожоге

Врач-дерматолог Юлия Галлямова рассказала, почему при солнечных ожогах не стоит использовать сметану, передала «Вечерняя Москва».

Она пояснила, что сметана может оказаться не свежей и тогда через ожоги можно занести инфекцию.

«Поэтому только пантенол, причем в спрее. Есть специальные спреи после загара, которые также можно найти в аптеке», — рассказала Галлямова.

Также она настоятельно рекомендовала использовать солнцезащитные спреи.

При выборе солнцезащитного крема нужно обращать внимание не только не состав, но и на тип кожи человека. Еще один важный фактор — интенсивность ультрафиолетового излучения в регионе, объяснили эксперты Роскачества.

На упаковке крема должны быть аббревиатуры UVB и UVA. Это означает, что такие средства могут защитить от излучения двух типов — А и В, — пояснила косметический химик, автор блога Prokosmetiku Елена Николаева.

Николаева также обратила внимание на аббревиатуру Sun Protection Factor, или SPF. Она указывается на упаковке крема. Солнцезащитный фактор показывает силу защитного действия от UVB-излучения (лучи спектра В).