Дерматолог назвал заболевания, при которых меняется внешний вид ногтей

Врач-дерматолог Ирина Скорогудаева рассказала, что изменения внешнего вида ногтей могут говорить о различных заболеваниях. Об этом сообщило «Радио 1».

По данным ИА «Невские новости», при атеросклерозе меняется форма ногтей. То же самое происходит при заболеваниях легких и эндокринной системы, отметила врач.

«Сейчас часто встречается субклинический гипотиреоз, когда у вас еще нет ярких признаков гипертиреоза, но перед его началом наблюдаются сухость и ломкость ногтей», — добавила она.