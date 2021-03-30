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    30 марта 2021, 19:01

    Дерматолог назвал заболевания, при которых меняется внешний вид ногтей

    Дарья Морозова

    Врач-дерматолог Ирина Скорогудаева рассказала, что изменения внешнего вида ногтей могут говорить о различных заболеваниях. Об этом сообщило «Радио 1».

    По данным ИА «Невские новости», при атеросклерозе меняется форма ногтей. То же самое происходит при заболеваниях легких и эндокринной системы, отметила врач.

    «Сейчас часто встречается субклинический гипотиреоз, когда у вас еще нет ярких признаков гипертиреоза, но перед его началом наблюдаются сухость и ломкость ногтей», — добавила она.