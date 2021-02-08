Дерматолог напомнил правила защиты кожи в зимний период

«Люди со здоровой кожей испытывают, конечно, меньше неприятных ощущений, потому что сама по себе кожа несет защитную функцию. И когда не нарушен гидролипидный слой, то даже сильный мороз в принципе не может ее повредить», — заметила эксперт.

Мокина уточнила, что при очень низкой температуре даже кожа здоровых людей становится сухой, появляются покраснения. Речь идет как о сосудистой реакции, так и о реакции кожи на холод. Врач посоветовала не умываться прямо перед выходом из дома, а сделать это примерно за час. Кроме этого, за 20 минут до отправления на улицу на кожу нужно нанести смягчающий питательный крем. Он должен успеть впитаться в верхние слои кожи.

Также специалист выделила группу людей с кожными недугами. Она отметила, что важно смотреть, в каком состоянии находятся эти заболевания. Если у человека период ремиссии или небольшое обострение, то дополнительных уходовых мероприятий не потребуется.