10 мая 2023, 11:16
Дерматолог Мошкова: средства для автозагара не защитят кожу от ультрафиолетовых лучей
Использования автозагара безопасно для здоровья, однако средства для проведения этой процедуры не защитят кожу от воздействия ультрафиолетовых лучей. Об этом рассказала врач-дерматолог, косметолог Елена Мошкова в беседе с «Москвой 24».
По словам специалиста, все активные вещества, которые входят в состав средств для автозагара, являются безопасными и не оказывают негативного влияния на кожу.
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При этом искусственный загар не может эффективно защитить от ультрафиолета, поэтому очень важно продолжать использовать солнцезащитные крема с SPF, добавила врач.
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