Здоровье 10 мая 2023, 11:16 Дерматолог Мошкова: средства для автозагара не защитят кожу от ультрафиолетовых лучей

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Использования автозагара безопасно для здоровья, однако средства для проведения этой процедуры не защитят кожу от воздействия ультрафиолетовых лучей. Об этом рассказала врач-дерматолог, косметолог Елена Мошкова в беседе с «Москвой 24».

По словам специалиста, все активные вещества, которые входят в состав средств для автозагара, являются безопасными и не оказывают негативного влияния на кожу.

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При этом искусственный загар не может эффективно защитить от ультрафиолета, поэтому очень важно продолжать использовать солнцезащитные крема с SPF, добавила врач.