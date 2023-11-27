27 ноября 2023, 19:06
Дерматолог Мокина заявила, что высокая стоимость шампуней не всегда оправдана
При выборе шампуня надо ориентироваться в первую очередь не на цену, а на состав и качество продукта. Об этом изданию Pravda.Ru сообщила главный врач Центра дерматологии Екатерина Мокина.
Как заметила медик, многие ее пациенты пользуются шампунями средней ценовой категории и остаются довольны результатом.
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«У меня большое количество пациентов, которые используют шампуни обычные минимальной ценовой категории, и они довольны, потому что им это подходит. <…> Все индивидуально», — добавила эксперт.
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