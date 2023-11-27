Здоровье 27 ноября 2023, 19:06 Дерматолог Мокина заявила, что высокая стоимость шампуней не всегда оправдана

Читать 360tv в

При выборе шампуня надо ориентироваться в первую очередь не на цену, а на состав и качество продукта. Об этом изданию Pravda.Ru сообщила главный врач Центра дерматологии Екатерина Мокина.

Как заметила медик, многие ее пациенты пользуются шампунями средней ценовой категории и остаются довольны результатом.

Реклама

«У меня большое количество пациентов, которые используют шампуни обычные минимальной ценовой категории, и они довольны, потому что им это подходит. <…> Все индивидуально», — добавила эксперт.