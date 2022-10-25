Дерматолог Мокина рассказала, с чем связан зуд во время ношения колготок | 360°

Здоровье 25 октября 2022, 19:06 Дерматолог Мокина рассказала, с чем связан зуд во время ношения колготок Врач Мокина рассказала, что состав колготок влияет на возникновение зуда

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Состав колготок может спровоцировать зуд кожи. Такой информацией поделилась врач-дерматолог Екатерина Мокина. Об этом сообщил LIFE.

По словам специалиста, в составе колготок присутствуют полиамид и эластан. А в более плотные колготки добавляют шерсть, хлопок, бамбук и вискозу. Такие вещества способны вызывать сухость кожи, аллергическую реакцию и, как следствие, зуд.

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«Именно на эти компоненты может быть у обычного человека легкий зуд. То есть это уже будет рассматриваться как аллергический контактный дерматит», — рассказала Мокина.

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