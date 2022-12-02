Здоровье 02 декабря 2022, 18:54 Дерматолог Мерфи-Роуз заявила, что шампуни от перхоти помогают от акне

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Дерматолог Блэр Мерфи-Роуз рассказала, что шампуни от перхоти могут помочь справиться с акне на лице. Об этом сообщило ИА «ФедералПресс» со ссылкой на New York Post.

«Например, в составе оригинального шампуня Head & Shoulders от перхоти есть пиритион цинка», — пояснила она.

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По словам врача, цинк помогает от прыщей. Если на лице есть небольшие высыпания, можно использовать такие шампуни для умывания, заключила дерматолог.

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