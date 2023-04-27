Здоровье 27 апреля 2023, 21:35 Дерматолог Мауро рассказала о причинах увядания кожи Дерматолог Мауро заявила, что морщины на шее появляются из-за сутулости

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Кожа на шее требует особого внимания, так как особенно подвержена преждевременному старению. Дерматолог Теодора Мауро рассказала, в чем заключаются причины проявления морщин на шее. Об этом сообщил портал VSE42.RU со ссылкой на The New York Times.

По словам специалиста, морщины на шее могут образовываться даже в молодом возрасте. Причина этого заключается в том, что во время использования гаджетов человек начинает сутулиться.

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Из-за этого возникает так называемый синдром «компьютерной шеи», написали «Дни.ру».