Дерматолог Машкова объяснила, почему следует избавляться от родинок на ладонях

Врач онколог-дерматолог высшей категории Ольга Машкова порекомендовала в первую очередь избавляться от родинок, которые находятся на ладонях, стопах и слизистых оболочках. Об этом написала «Газета.ru».

По словам специалиста, такие родинки чаще всего перерастают в злокачественные образования.

«Врач всегда порекомендует пациенту убрать родинки со стоп, ладоней, слизистых. Такое месторасположение родинок считается пограничным и делает их первыми претендентами на перерождение в злокачественные образования. Любая родинка на теле, лице, на волосистой части головы, особенно, если она большого размера, имеет неровные края, увеличивается в размерах, или подвергается прямому ультрафиолетовому излучению, может доставить человеку проблемы», — сообщила медик.

Она пояснила, что окончательный диагноз меланомы может быть установлен только после гистологического исследования. Также противопоказано частичное удаление подозрительной родинки, резюмировала врач.