Здоровье 29 декабря 2023, 15:30 Дерматолог Малкина посоветовала избегать контакта губ с влагой на морозе

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Влажные губы на холоде и ветру быстрее сохнут и трескаются, при минусовых температурах стоит избегать такого контакта с влагой. Об этом сообщила врач-дерматолог Кристина Малкина в беседе с Life.

По словам специалиста, для защиты губ на морозе необходимо регулярно их увлажнять. Для этого подойдут бальзамы и гигиенические помады на основе натуральных ингредиентов с добавлением пантенола и витаминов А, Е, С в составе.

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Кроме того, врач порекомендовала прикрывать рот шарфом или воротником куртки в ветреную погоду, сообщило радио «КП».