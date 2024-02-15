Здоровье 15 февраля 2024, 17:54 Дерматолог Малкина напомнила, что выдавливание прыщей вызывает еще большие воспаления

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Выдавливать прыщи ни в коем случае нельзя, потому что это спровоцирует еще большее воспаление. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-дерматолог Кристина Малкина.

Она напомнила, что не стоит лишний раз трогать воспаленные места. В противном случае ситуация усугубится, а прыщи распространятся на большую площадь.

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«Выдавливать надоевшие черные точки и прыщи <…> ни в коем случае нельзя, ведь так вы распространяете по коже содержимое этих кожных элементов и провоцируете еще большее воспаление», — сказала врач.

Она добавила также, что нельзя обрабатывать прыщи спиртовыми растворами. Они пересушивают кожу, но проблему не решают, добавил Ura.ru.

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