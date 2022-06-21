Дерматолог Латыпова рассказала об опасности ношения обуви на босу ногу

Дерматолог Ольга Латыпова рассказала, что ношения обуви без носков может привести к появлению инфекции, передала «Вечерняя Москва».

По данным РИА ФАН, в первую очередь речь идет об открытой обуви. Летом кожу стоп пересушивает солнце, при этом на нее попадает пыль. В результате в образовавшиеся микротравмы могут попасть бактерии, от которых начнутся шелушение и зуд, а также испортится структура ногтей.

«Это может свидетельствовать о микробной инфекции, возбудителем которой может быть синегнойная палочка, стрепто- или стафилококк», — заключила Латыпова.