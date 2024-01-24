Здоровье 24 января 2024, 15:49 Дерматолог Лапина посоветовала женщинам старше 50 лет включить в уход за кожей компоненты с эстрогеноподобным действием

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Дерматолог-косметолог, врач-эксперт Светлана Лапина рассказала, что уход за кожей после 50 лет в связи с гормональными изменениями существенно расширяет диапазон средств и манипуляций. Слова медика передала «Вечерняя Москва».

Специалист пояснила, что особенно бережно к своей коже следует относиться женщинам, поскольку состояние их эпителиальных тканей зависит и от гормонального фона.

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В косметике для женщин старше 50 лет должны быть включены компоненты с эстрогеноподобным действием, лифтинговые добавки, питательные и увлажняющие ингредиенты. Также хорошо добавить в уход инъекционные и аппаратные процедуры, добавила врач.