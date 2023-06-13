Здоровье 13 июня 2023, 19:15 Дерматолог Кузьмина напомнила, что для идеального загара нужно есть продукты с бета-каротином

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Чтобы загар ложился красиво, нужно помнить о нескольких простых правилах. Об этом телеканалу «Санкт-Петербург» рассказала врач-дерматолог Нигина Кузьмина.

Она напомнила, что крайне важно пользоваться солнцезащитным кремом и обновлять его каждые два-три часа. Кроме того, на цвет загара влияет и то, что ест человек. Включение в рацион томатов, тыквы, моркови, красного перца, черники, черной смородины и сливы поможет сделать его более красивым. Также нужно следить за уровнем ультрафиолета.

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«Даже в самую пасмурную погоду, открыв телефон, мы увидим, что ультрафиолетовый индекс может быть равен 3,4 и, конечно, любая цифра, кроме 0, обязывает нас к нанесению солнцезащитного средства», — отметила врач.

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