Здоровье 15 января 2024, 17:54 Дерматолог Кудашкина: ванны с добавлением молока увлажнят кожу зимой

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Ванны с добавлением нескольких литров молока помогут увлажнить кожу в зимний период. Об этом сообщила врач-дерматолог Елена Кудашкина в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По словам специалиста, также людям с сухой кожей отлично подойдут масляные бомбочки для ванн. В зимний период они дополнят водно-липидную мантию кожи и отлично ее увлажнят.

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Людям с высыпаниями и угревой болезнью дерматолог посоветовала принимать ванны с добавлением морской соли, йода и магния.