Дерматолог Кубанов рассказал, сколько минут в день стоит загорать

В день достаточно 15 минут пребывания на солнце для того, чтобы получить равномерный загар, а также суточную дозу витамина D. Таким мнением поделился академик РАН, дерматолог Алексей Кубанов. Об этом сообщили «Известия».

Медик пояснил, что вопреки ошибочному мнению, средства с защитой SPF50 и выше отражают не все солнечные лучи. При этом солнечное воздействие негативно сказывается на эпидермисе. По этой причине не стоит проводить слишком много времени под солнцем, передало utro.ru.