Дерматолог Ковалева рассказала об опасности солнцезащитных средств

Дерматолог Светлана Ковалева призвала с осторожностью относиться к солнцезащитным средствам. Об этом сообщила «Общественная служба новостей».

Она пояснила, что косметика с SPF защищает кожу от ультрафиолетовых лучей спектра В. Они вызывают ожоги, но при этом способствуют выработке витамина D. Последний полезен для организма и его дефицит может вызывать различные заболевания.

«Согласно международным исследованиям, дозы УФ-В обратно пропорциональны показателям заболеваемости и смертности примерно для 20 видов рака. Другими словами, чем больше мы получаем В-лучей, тем для нас лучше», — уточнила Ковалева.

Она заявила, что загорать полезно, если делать это в умеренных количествах. Если кожа во время пребывания на солнце покраснела — стоит уйти в тень. Также Ковалева рекомендовала использовать защитные средства лишь в отдельных случаях. Например, альбиносами и рыжим людям, при наличии дерматологических заболеваний или при приеме определенных препаратов, которые провоцируют излишнюю чувствительность к солнечным лучам.