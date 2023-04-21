21 апреля 2023, 17:48
Дерматолог Королева: лечение аллергии фитотерапией может привести к летальному исходу
С наступлением весны и цветением растений у многих людей обостряются аллергические реакции. О способах лечения, которые лишь усугубят ситуацию, рассказала дерматолог и дерматовенеролог Татьяна Королева в беседе с Life.
По словам специалиста, избавление от аллергии при помощи фитотерапии опасно для жизни, использование различных трав может привести к обострению реакций и отеку Квинке.
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Как сообщил «Петербургский дневник», также при лечении не стоит использовать порошок из яичной скорлупы с соком лимона, компоненты в составе такой смеси являются сильнейшими аллергенами.
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