Здоровье 21 апреля 2023, 17:48 Дерматолог Королева: лечение аллергии фитотерапией может привести к летальному исходу

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С наступлением весны и цветением растений у многих людей обостряются аллергические реакции. О способах лечения, которые лишь усугубят ситуацию, рассказала дерматолог и дерматовенеролог Татьяна Королева в беседе с Life.

По словам специалиста, избавление от аллергии при помощи фитотерапии опасно для жизни, использование различных трав может привести к обострению реакций и отеку Квинке.

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Как сообщил «Петербургский дневник», также при лечении не стоит использовать порошок из яичной скорлупы с соком лимона, компоненты в составе такой смеси являются сильнейшими аллергенами.