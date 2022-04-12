Дерматолог Колчева рассказала о правильном уходе за кожей перед сном

Дерматолог Полина Колчева рассказала, что неправильный уход за кожей лица перед сном может привести к высыпаниям. Об этом сообщило РИА «Новости».

Дерматолог посоветовала обязательно умываться перед сном, особенно тщательно смывая косметику. После этого следует увлажнить кожу, добавило ИА Nation News.

«Так как в ночное время в коже происходят разные биохимические процессы, ночью кожа должна дышать и отдыхать», — пояснила Колчева.

Она добавила, что слишком часто умываться тоже не стоит, так как будет нарушаться защитный слой кожи, что только ухудшит ее качество.