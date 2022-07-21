Дерматолог Карпова посоветовала не мыть голову перед сном из-за риска спазма сосудов

Мытье головы вечером и сон с мокрыми волосами могут грозить спазмом сосудов и переохлаждением. Такой информацией поделилась врач-дерматолог Анна Карпова. Об этом сообщил «ПолитЭксперт» со ссылкой на портал «Доктор Питер».

Специалист пояснила, что если ложиться спать с влажными волосами, утром есть вероятность проснуться с головной болью. По ее словам, волосы стоит сушить за 20-30 минут до отхода ко сну. Навредить шевелюре могут также наволочки из грубых материалов.

«Если человек ляжет спать с мокрой головой, то волосы могут приминаться, заминаться, терять объем, травмироваться о подушку, что впоследствии может приводить к ухудшению их качества», — рассказала медик.

Анна Карпова подчеркнула также, что если подушка набита перьями, то при контакте с водой там могут завестись вредители, например клещи. Эти насекомые вызывают аллергию, а также ряд других проблем со здоровьем.