Здоровье 27 марта 2023, 23:04 Дерматолог Юдина рассказала, из-за чего может возникать сухость кожи Дерматолог Юдина заявила, что сухость кожи может возникать с возрастом

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Среди причин, вызывающих сухость кожи, могут быть дерматологические заболевания, а также возрастные изменения. Таким мнением поделилась дерматолог-косметолог клиники «Семейная» Надежда Юдина, сообщила «Газета.Ru».

Также специалист указала на тот факт, что сухость кожи может быть следствием неправильного питания и табачного дыма. С возрастом качество кожи может стать хуже из-за снижения уровня выработки гормонов.

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Чтобы решить данную проблему, медик посоветовала пить больше воды, а также включить в рацион растительные масла, написал сайт kp.ru.