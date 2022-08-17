Дерматолог Яковлева рассказала, как избавиться от мозолей

Врач-дерматолог, трихолог, косметолог Наталья Яковлева заявила, что мозоль нельзя просто обработать перекисью, необходимо использовать другие антисептики. Об этом она сообщила в беседе с Ura.ru.

По словам медика, лучше всего выбирать спиртовые растворы, анилиновые красители или зеленку.

«Мокрую мозоль обязательно обработать не просто перекисью, а антисептиками или спиртовым раствором, хлоргексидином, мирамистином. Стерильной иглой можно поддеть покрышку пузыря, но не протыкать кожу. У вас выйдет пузырь с серозной жидкостью, который перестанет причинять дискомфорт из-за болезненности. В конце помазать анилиновыми красителями или красным фукорцином, зеленкой», — отметила Яковлева.

Чтобы предотвратить появление новых мозолей, обязательно следует носить удобную обувь, хлопчатобумажные носки и увлажнять кожу ног кремами.

«Стоит носить хлопчатобумажные носочки, избегать потливости ног, обрабатывая различными спреями, мыть ноги каждый вечер. Обязательно смягчать и увлажнять кожу кремами, использовать примерно раз в месяц аппаратно-медицинский педикюр. Профилактика с профессиональными косметическим средствами и домашним уходом помогут человеку сохранить красоту и здоровье ног, избавив от появлений мозолей», — резюмировала Яковлева.