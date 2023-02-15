Здоровье 15 февраля 2023, 13:59 Дерматолог Ивкин рассказал, до какого возраста целесообразно ходить к косметологам Врач Владимир Ивкин: после 45 лет стоит обращаться за помощью к пластическим хирургам

Читать 360tv в

Косметологические процедуры будут целесообразны и эффективны до наступления 45 лет. Об этом сообщил врач-дерматолог Владимир Ивкин в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По словам специалиста, основная цель косметолога заключается в поддерживании и улучшении внешнего вида лица человека.

Реклама

Однако после 45 лет врач рекомендует пациентам обращаться к пластическим хирургам. Как сообщил RT, косметологические процедуры с приходом этого возраста уже не будут целесообразны и эффективны.

Реклама