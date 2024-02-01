Здоровье 01 февраля 2024, 14:49 Дерматолог Гулакова призвала умывать лицо специальными средствами вместо мыла

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Дерматолог-косметолог, врач первой категории сети клиник «Семейная» Наталия Гулакова в разговоре с «Газетой.Ru» объяснила, почему нельзя умывать кожу лица мылом.

По словам специалиста, для изготовления мыла производители используют щелочь и жирные кислоты. Дело в том, что оно имеет щелочную реакцию, а наша кожа — слабокислая.

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Использование мыла вместо специальных средств очищения может приводить к нарушению гидролипидного баланса на поверхности эпидермиса.

«Регулярное использование мыла нарушает барьерную функцию кожи, может спровоцировать покраснение, сухость, повышенную чувствительность к неблагоприятным факторам (солнечным лучам, ветру, температурным перепадам)», — добавила дерматолог.