01 февраля 2024, 14:49
Дерматолог Гулакова призвала умывать лицо специальными средствами вместо мыла
Дерматолог-косметолог, врач первой категории сети клиник «Семейная» Наталия Гулакова в разговоре с «Газетой.Ru» объяснила, почему нельзя умывать кожу лица мылом.
По словам специалиста, для изготовления мыла производители используют щелочь и жирные кислоты. Дело в том, что оно имеет щелочную реакцию, а наша кожа — слабокислая.
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Использование мыла вместо специальных средств очищения может приводить к нарушению гидролипидного баланса на поверхности эпидермиса.
«Регулярное использование мыла нарушает барьерную функцию кожи, может спровоцировать покраснение, сухость, повышенную чувствительность к неблагоприятным факторам (солнечным лучам, ветру, температурным перепадам)», — добавила дерматолог.
Красота
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