Дерматолог Гришина рассказала, почему спать без одежды полезно

Отсутствие одежды во время сна позволяет погрузиться в сон более глубоко и, соответственно, хорошо выспаться. Об этом сайту Ura.ru рассказала врач-дерматолог, косметолог Натэла Гришина.

Такой сон, по словам медика, положительно сказывается на здоровье.

«Это такой естественный физиологический процесс, который у нас в организме происходит — мы снимаем одежду, у нас опускается температура тела, идет хороший энергообмен с одеялом, которое начинает непосредственно контактировать с кожей. Соответственно, человек охлаждается, понижается температура кожи и в результате он засыпает более глубоко. То есть организм таким образом подстраивается под качественный и здоровый сон, который положительно сказывается на здоровье», — сообщила она.

В случае использования пижамы врач посоветовала, чтобы она была из натуральных тканей и не имела грубых швов.

«Всякие резинки, бретельки, грубые швы — они натирают кожу, перетягивают определенные участки и, соответственно, ухудшают работу кровообращения, нарушают микроциркуляцию. Такой же эффект оказывают узкие и обтягивающие фасоны. Если выбирать пижаму, то она должна быть достаточно просторной, без грубых швов. В идеале — это хлопчатобумажные ткани, которые хорошо впитывают остатки пота и кожного сала», — резюмировала Гришина.