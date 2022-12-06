Здоровье 06 декабря 2022, 15:05 Дерматолог Гришина рассказала, каким людям нежелательно длительно находиться на солнце Дерматолог Гришина: людям с первым фототипом кожи нежелательно находиться на солнце

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Врач-дерматолог Натэла Гришина в разговоре с изданием РИА ФАН рассказала, людям с каким типом кожи следует избегать прямых солнечных лучей и меньше времени проводить на солнце.

По словам специалиста, длительный загар повреждает кожу и вызывает негативные реакции.

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«Ультрафиолет спектра А способен проникать в ядро клетки, повреждать ДНК и вызывать мутации», — объяснила врач.

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Наиболее чувствительным к ультрафиолету являются люли с первым и вторым фототипом кожи. К первому фототипу относятся люди с рыжими волосами, светлыми глазами и бледным покровом кожи.

«При попадании на солнце они не загорают, краснеют и обгорают, потому что неправильно вырабатывается меланин. Таким людям категорически нельзя загорать», — сообщила дерматолог.

Людям, которые относятся ко второму, нордическому фототипу, также желательно избегать прямых солнечных лучей. Во время длительного нахождения на солнце они быстро краснеют, добавила медик.