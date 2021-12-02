Дерматолог Грин дала советы по борьбе с акне на ягодицах

Дерматолог Мишель Грин рассказала, как бороться с акне на ягодицах. Об этом сообщила радиостанция «Комсомольская правда».

Она уточнила, что чаще всего на эту проблему жалуются в холодное время года, когда нужно носить много теплой одежды, и те, кто ведет сидячий образ жизни.

«Прыщи на ягодицах обычно не считаются настоящими акне, это другая форма раздражения кожи — фолликулит. Он возникает при раздражении волосяных фолликулов на коже, на ней появляются красные бугорки, очень похожие на прыщи», — рассказала Грин.

Она уточнила, что самые частые причины высыпаний — слишком тесная одежда, нарушение правил гигиены и бритье. Чтобы избавиться от этой проблемы, нужно носить чистое белье из натуральных материалов и регулярно ходить в душ.