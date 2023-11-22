Здоровье 22 ноября 2023, 18:58 Дерматолог Галлямова заявила, что постоянное ношение гель-лака чревато появлением грибка

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Постоянное ношение гель-лака на ногтях может привести к грибку и высыпаниям. Об этом Пятому каналу рассказала врача-дерматолог Юлия Галлямова.

Она объяснила, что подобные манипуляции с волосами и ногтями могут быть лишь разовым явлением. На постоянной основе наращивание и укрепление могут привести к проблемам.

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«Я считаю, что это беда. Гель-лак, как и наращивание волос, такая разовая процедура… Для ежедневного применения я категорически против», — сказала врач.

Как добавили «Дни.ру», ногтям обязательно нужно давать отдых от гель-лака. После снятия пластину рекомендуют смазывать маслами и специальными средствами.

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