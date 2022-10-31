Дерматолог Галлямова рассказала, почему руки становятся сухими с наступлением холодов | 360°

Здоровье 31 октября 2022, 14:01 Дерматолог Галлямова рассказала, почему руки становятся сухими с наступлением холодов Дерматолог Галлямова: кожа рук сохнет из-за перепадов температур

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Врач-дерматолог Юлия Галлямова заявила, что с наступлением осенне-зимнего периода кожа рук становится значительно суше из-за различных агрессивных факторов. Первое, что оказывает влияние, это перепады температур, передала «Вечерняя Москва».

«На улице происходят перепады температур и включается домашнее отопление, которое делает воздух в помещении более сухим», — сообщила медик.

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Она добавила, что сухость рук также может спровоцировать отсутствие или недостаток питательных веществ. Врач посоветовала пользоваться специальными кремами для зимнего ухода.

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«Сейчас разработаны специальные кремы для зимнего времени года, они хорошо питают кожу и сокращают риски обветривания», — заключила Галлямова.