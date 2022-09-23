Дерматолог Галлямова рассказала об уходе за кожей рук зимой | 360°

Здоровье 23 сентября 2022, 14:03 Поделиться Telegram

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Viber Дерматолог Галлямова рассказала об уходе за кожей рук зимой Врач-дерматолог Галлямова посоветовала кремы для рук с вазелином в холодную погоду Unsplash.com

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Зимой от холода и ветра кожа рук может сохнуть и трескаться, а через трещины в кожу могут попадать бактерии и инфекции, поэтому коже рук требуется правильный уход. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал врач-дерматолог Юлия Галлямова.

«Сухая и потрескавшаяся из-за холодов кожа рук — это входные ворота на теле человека для всех инфекций. Кроме того, такая кожа может привести к развитию аллергических заболеваний или экземы и так далее. Нельзя не обращать внимания на сухую и потрескавшуюся кожу. Ее надо лечить», — подчеркнула врач.

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Выбирая крем для рук, нужно обращать внимание на текстуру и состав. Крем должен быть плотным, а в состав должны входить компоненты, способные защитить кожу рук от внешнего воздействия.

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«Я советую в холодное время покупать крем, в котором есть ланолин или даже вазелин. То есть крем должен создавать на коже плотное окклюзионное покрытие (слой влаги, через который не может проникнуть воздух, — прим. ред.), особенно перед выходом на улицу. Дома крем нужно использовать сразу же после мытья рук, желательно, чтобы в нем была гиалуроновая кислота», — порекомендовала дерматолог.

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