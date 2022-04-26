Дерматолог Галлямова рассказала о вреде весеннего солнца для здоровья

Солнце весной может быть опасным для здоровья кожи. В этот период крайне важно использовать солнцезащитные средства. Таким мнением поделилась врач-дерматолог Юлия Галлямова, передала «Вечерняя Москва».

По мнению медика, защитный крем предотвращает появление морщин, а также развитие пигментных пятен.

«Если вы хотите надолго сохранить молодость и красоту кожи, обязательно используйте солнцезащитный крем. Свободные радикалы, которые образуются при попадании солнечных фотонов на кожу, атакуют естественный белок. А белок — это коллаген, это упругость кожи и отсутствие морщин», — пояснила специалист.

Кроме того, Галлямова предупредила о том, что солнце может спровоцировать развитие онкологических заболеваний. Особую опасность весенние лучи несут людям со светлой кожей первого и второго типов. С помощью защитного крема можно предотвратить появление меланом.

Врач пояснила, что летом необходимо выбирать крем с SPF 50. В пасмурную погоду подойдут средства с SPF 30. При этом наносить крем стоит каждые два часа.