Дерматолог Галлямова рассказала о развитии аллергии после COVID-19

Аллергическая реакция на возбудители, которые раньше ее не вызывали, возникает у некоторых людей, переболевших ковидом. Об этом Ura.ru рассказала дерматолог, доктор медицинских наук Юлия Галлямова.

«Последствия достаточно долго держатся. Характерно именно для постковидных аллергических реакций, что они тяжело поддаются лечению, и очень долго держатся. Пациент может реагировать на те аллергены, на которые раньше не реагировал. Чаще всего это проявляется, как крапивница, как аллергический дерматит. Причем, если аллергический дерматит может изменять свою локализацию, то в нашем случае бывает фиксировано, очагами», — рассказала врач.

Крапивница может появиться у людей в результате сильного иммунного ответа. По словам врача, среди переболевших ковидом пациентов у многих крапивница проявилась впервые.