Дерматолог Галлямова рассказала, какие ошибки допускают люди во время загорания

Загорая, люди могут допускать ряд ошибок. Дерматолог, профессор кафедры дерматовенерологии и косметологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования, доктор медицинских наук Юлия Галлямова рассказала, чего не стоит делать во время пребывания на солнце. Об этом сообщило URA.ru.

Специалист подчеркнула, что многие люди неправильно выбирают солнцезащитные средства. Кроме того, они забывают вовремя их обновлять.

«Дерматологи бьют тревогу по поводу фотозащиты. Ее никто не использует. Средства с SPF (Sun Protection Factor) 15 или 20 не считаются фотозащитой сейчас. И мы говорим, что нужно использовать 30 и 50+. Любая защита действует два часа. Доказано наукой и международными сообществами, что каждые два часа нужно ее обновлять», — отметила медик.

Галлямова рассказала, что в случае пасмурной погоды стоит выбирать средства с защитой 30. Если солнце слишком яркое — с защитой 50. Особенно такие рекомендации стоит применять обладателям светлых глаз, кожи и волос. Такие люди могут с большей вероятностью столкнуться с развитием рака, предрака кожи и меланомы.