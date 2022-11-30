Здоровье 30 ноября 2022, 14:01 Дерматолог Галлямова рассказала, как выбрать идеальные перчатки

Читать 360tv в

Дерматолог-трихолог, доктор медицинских наук Юлия Галлямова в беседе с NEWS.ru рассказала, что перчатки являются не просто модным аксессуаром, они защищают кожу рук от морозов.

Лучше всего выбирать перчатки, сделанные из натуральной шерсти, однако тем людям, у который аллергия на шерсть, можно купить митенки.

Реклама

«Идеальный вариант — перчатки-митенки, которые сверху надеваются как варежки. Они теплые и очень удобные, не надо их снимать, чтобы ответить на телефон», — сказала медик.

Реклама

Галлямова также порекомендовала перед выходом на улицу смазывать руки кремом, в составе которого есть силикон.