30 ноября 2022, 14:01
Дерматолог Галлямова рассказала, как выбрать идеальные перчатки
Дерматолог-трихолог, доктор медицинских наук Юлия Галлямова в беседе с NEWS.ru рассказала, что перчатки являются не просто модным аксессуаром, они защищают кожу рук от морозов.
Лучше всего выбирать перчатки, сделанные из натуральной шерсти, однако тем людям, у который аллергия на шерсть, можно купить митенки.
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«Идеальный вариант — перчатки-митенки, которые сверху надеваются как варежки. Они теплые и очень удобные, не надо их снимать, чтобы ответить на телефон», — сказала медик.
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Галлямова также порекомендовала перед выходом на улицу смазывать руки кремом, в составе которого есть силикон.
Врачи
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