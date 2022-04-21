Дерматолог Галлямова раскритиковала идею министра экономики Германии реже принимать душ

Министр экономики Германии Роберт Хабек посоветовал жителям страны реже принимать душ. По его словам, такой метод поможет экономить ресурсы, а также благоприятно скажется на состоянии кожи. Дерматолог Юлия Галлямова опровергла данную идею. Она пояснила, что каждый человек должен ориентироваться на свой процесс потоотделения. Об этом сообщил LIFE.

«Как обойтись без мытья? Понятно, что мытье — это гигиеническая процедура, которая зависит от количества кожного сала выделяемого и его качества, поэтому у всех необходимость частоты душа или ванны — это очень индивидуально. Кому-то необходимо каждый день, кому-то достаточно один раз в неделю», — пояснила медик.

Немецкий дерматолог Яэли Адлер также заявил, что спустя три недели после того, как человек отказывается от мытья, в его организме запускается «процесс самоочищения». Галлямова заявила, что подобный метод не несет под собой научного обоснования. Она подчеркнула, что подобные советы несут лишь вред здоровью.