Здоровье 05 апреля 2024, 12:20 Дерматолог Галлямова призвала россиян не посещать солярии перед наступлением лета

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Доктор медицинских наук, дерматолог Юлия Галлямова в беседе с радиостанцией Sputnik призвала россиян не посещать солярии перед началом летнего сезона.

По словам медика, солярий не только ускоряет старение кожи, но и выступает одной из причин развития рака. Галлямова заметила, что специально готовиться к солнечным дням не нужно, а вот соблюдать основные правила ухода за кожей необходимо в любое время года.

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Врач напомнила о процедурах очищения, увлажнения и фотозащиты. Весной и летом при высоком ультрафиолетовом индексе нужно использовать средства с показателем SPF не менее 30-50, добавила она.