21 ноября 2023, 11:48
Дерматолог Галлямова посоветовала перед выходом на улицу зимой использовать для кожи рук плотный крем
Перед выходом на улицу в морозный день следует обязательно намазать кожу рук плотным кремом и надеть перчатки. Как рассказала изданию NEWS.ru дерматолог Юлия Галлямова, любое обветривание и морозный воздух быстро сушат кожу.
Также желательно пользоваться кремом после мытья рук.
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«После каждого мытья рук использовать крем для рук — можно поставить его на раковину рядом с мылом, чтобы не забывать. Это основные спасения для рук зимой», — добавила специалист.
А чтобы не обветрить руки, когда приходится говорить по телефону на улице в холодную погоду, можно использовать митенки.
Красота
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