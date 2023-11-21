Здоровье 21 ноября 2023, 11:48 Дерматолог Галлямова посоветовала перед выходом на улицу зимой использовать для кожи рук плотный крем

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Перед выходом на улицу в морозный день следует обязательно намазать кожу рук плотным кремом и надеть перчатки. Как рассказала изданию NEWS.ru дерматолог Юлия Галлямова, любое обветривание и морозный воздух быстро сушат кожу.

Также желательно пользоваться кремом после мытья рук.

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«После каждого мытья рук использовать крем для рук — можно поставить его на раковину рядом с мылом, чтобы не забывать. Это основные спасения для рук зимой», — добавила специалист.

А чтобы не обветрить руки, когда приходится говорить по телефону на улице в холодную погоду, можно использовать митенки.