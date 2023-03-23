Здоровье 23 марта 2023, 12:14 Дерматолог Галлямова: под лучами солнца акне вылечить нельзя

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Солнце способно оказывать противовоспалительное действие, однако не стоит надеяться на загар как на универсальное средство от акне. Об этом радиостанции Sputnik сообщила доктор медицинских наук, врач-дерматолог Юлия Галлямова.

Медик добавила, что под солнечными лучами действительно погибают и стафилококки, и стрептококки.

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«Но если мы говорим о воспалительном заболевании, об акне, а не просто о случайном прыщике, то, конечно, ультрафиолет его не вылечит. Солнце может оказать какое-то противовоспалительное действие, подсушить и замаскировать прыщи», — добавила дерматолог.

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Лечение такого заболевания как акне должно быть комплексным, считает Галлямова. Во время нахождения на солнце она посоветовала пользоваться специальными защитными средствами с spf.