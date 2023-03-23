23 марта 2023, 12:14
Дерматолог Галлямова: под лучами солнца акне вылечить нельзя
Солнце способно оказывать противовоспалительное действие, однако не стоит надеяться на загар как на универсальное средство от акне. Об этом радиостанции Sputnik сообщила доктор медицинских наук, врач-дерматолог Юлия Галлямова.
Медик добавила, что под солнечными лучами действительно погибают и стафилококки, и стрептококки.
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«Но если мы говорим о воспалительном заболевании, об акне, а не просто о случайном прыщике, то, конечно, ультрафиолет его не вылечит. Солнце может оказать какое-то противовоспалительное действие, подсушить и замаскировать прыщи», — добавила дерматолог.
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Лечение такого заболевания как акне должно быть комплексным, считает Галлямова. Во время нахождения на солнце она посоветовала пользоваться специальными защитными средствами с spf.
Врачи
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