Дерматолог Галлямова напомнила о важности защиты кожи от солнца

Летом кожу обязательно нужно защищать от солнца с помощью крема с фильтрами SPF, а загорать рекомендуется только утром и вечером. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» напомнила кандидат медицинских наук, профессор, врач-дерматолог Юлия Галлямова.

Летом особенно важно защищать кожу, особенно в полуденное время, когда солнце особенно сильное. Самое опасное время — с 11:00 до 13:00. В это время лучше не загорать. Находиться на солнце лучше только ранним утром и во второй половине дня.

«Обязательно использовать солнцезащитный крем, согласно всем правилам международных стандартов. Это солнцезащитный крем с высоким фильтром защиты 50 плюс, который наносится каждые два часа. Не надо думать, что один раз нанесли и этого достаточно. Каждые два часа и достаточно толстым слоем», — сказала дерматолог.

Особенно это касается светлокожих, рыжих, а также людей с первым и вторым фототипом, которые обгорают на солнце.